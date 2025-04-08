НБУ настаивает на привлечении инвестиций

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что рынок капитала Украины должен соответствовать масштабам экономики, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, важно не только принять соответствующие законы, но и обеспечить практическую готовность финансовой инфраструктуры к привлечению как внутренних, так и международных инвестиций.

Мы не построим вторую Лондонскую биржу, но наш рынок капитала должен быть сопоставимым с размерами экономики. Важно, чтобы Украина не просто приняла закон, но и подготовила инфраструктуру финансового рынка для послевоенного восстановления,

– отметила Рожкова.

Екатерина Рожкова подчеркнула, что Украина рассчитывает как на частные инвестиции, так и на финансовую поддержку международных партнеров, и поэтому рынок капитала уже сегодня должен быть готовым к их привлечению.

Она отметила, что в нынешних условиях внутренний рынок капитала преимущественно состоит из облигаций внутреннего государственного займа, что является естественным в военный период. В то же время появляются и успешные примеры альтернативных инструментов – в частности, корпоративные облигации таких компаний, как "Новая почта" и NovaPay.

Заметьте! Рожкова также считает перспективным направлением развитие рынка муниципальных облигаций, которые могут стать эффективным инструментом финансирования для общин.