Какой проект начинает компания

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует 24 Канал. Отмечают, что для реализации проекта в сфере добычи графита BGV Group Management подписала меморандум с государственным учреждением "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" (Ukraine Invest).

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Собственно, это позволит привлечь международное финансирование и получить государственную поддержку. В соответствии с соглашением, Ukraine Invest будет предоставлять компании BGV Group Management информационную, консультационную и организационную помощь в реализации инвестиционного проекта, а также способствовать эффективному взаимодействию с государственными органами.

Детали проекта

Проект BGV Graphite предусматривает разработку Балаховского месторождения графитовых руд в Кировоградской области, строительство горно-обогатительного комбината и завода по производству сферического графита (SPG). Последний является ключевым материалом для изготовления литий-ионных батарей.

Стоит знать! BGV Group Management работает над этим проектом уже более 6 лет и стремится интегрироваться в глобальные и европейские цепи поставок аккумуляторных батарей. Компания также рассматривает возможность расширения производственных мощностей, учитывая спрос на графит и его производные продукты.

Развитием BGV Graphite занимается компания "Развитие Побужья", входящая в состав BGV Group Management. Кроме этого, к группе принадлежат и другие предприятия с лицензиями на добычу графитовых руд в Украине.

В частности, компания "Украинская снабженческая группа", которая имеет специальное разрешение на разработку Заречного участка Завалловского месторождения в Одесской области.