Что известно о сделке

В соответствии с решением АМКУ, "Трайдент Геоинвест Украина" получила контроль над компанией "АЭРОК", приобретя более 50% доли в уставном капитале, информирует 24 Канал.

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ООО "АЭРОК" – крупный украинский производитель газобетонных изделий с производственными мощностями в Киевской и Львовской областях.

– крупный украинский производитель газобетонных изделий с производственными мощностями в Киевской и Львовской областях. Ранее компания принадлежала российскому олигарху Андрею Молчанову через группу ЛСР, но была конфискована в 2022 году после введения санкций.

через группу ЛСР, но была конфискована в 2022 году после введения санкций. "Трайдент Геоинвест Украина" стала победителем приватизационного аукциона, предложив 1,89 млрд грн за предприятие.

Как происходила сделка 19 декабря 2024 Фонд госимущества провел аукцион в системе Prozorro.Продажи, где компания "Трайдент Геоинвест Украина" сделала самую высокую ставку. 23 января 2025 года покупатель оплатил согласованную сумму, официально завершив сделку.

Заметьте. Эта сделка является частью десятков случаев приватизации активов, которые ранее контролировали российские бизнесмены. Приобретение "АЭРОК" украинским инвестором будет способствовать развитию строительного сектора и экономической стабильности страны.