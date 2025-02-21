Решение АМКУ

В официальном сообщении указано, что "ООО "Агродом Лидер" получило разрешение на приобретение контроля над "Беларусью" путем приобретения доли в уставном капитале, что обеспечивает более 50% голосов в высшем органе управления общества", информирует 24 Канал.

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Что известно о предприятии "Беларусь"

ООО "Беларусь" было основано в 2014 году в Городнянском районе Черниговской области. Основными направлениями деятельности компании являются:

Выращивание овощных и бахчевых культур;

Разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей и коз;

Рыболовство и производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;

Торговля зерном, живыми животными, молочными продуктами, пищевыми маслами и жирами.

В 2024 году выручка компании выросла на 65,1%, достигнув 211,14 миллиона гривен. Чистая прибыль составила 15,14 миллиона гривен, тогда как в 2023 году компания понесла убытки на 71,12 миллиона гривен. Общие активы на конец года оценивались в 181,76 миллиона гривен, а уставный капитал составлял 50 миллиона гривен.

Заметьте. Бенефициаром предприятия через ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Холдинг Инвест" был Владимир Костельман – совладелец Fozzy Group.

Кто такие покупатели

ООО "Агродом Лидер" зарегистрировано в 2013 году в Киеве. Основная деятельность компании связана с посредничеством в отношении ценных бумаг и товаров, предоставлением информационных услуг и консультированием в сфере коммерческой деятельности.

Бенефициарами компании являются Андрей Гордиенко и Сергей Хрипко через: