Рішення АМКУ

В офіційному повідомленні зазначено, що "ТОВ "Агродім Лідер" отримало дозвіл на набуття контролю над "Білоруссю" шляхом придбання частки у статутному капіталі, що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління товариства", інформує 24 Канал.

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Що відомо про підприємство "Білорусь"

ТОВ "Білорусь" було засновано у 2014 році в Городнянському районі Чернігівської області. Основними напрямками діяльності компанії є:

Вирощування овочевих та баштанних культур;

Розведення великої рогатої худоби, свиней, овець, коней та кіз;

Рибальство та виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Торгівля зерном, живими тваринами, молочними продуктами, харчовими оліями та жирами.

У 2024 році виручка компанії зросла на 65,1%, сягнувши 211,14 мільйона гривень. Чистий прибуток склав 15,14 мільйона гривень, тоді як у 2023 році компанія зазнала збитків на 71,12 мільйона гривень. Загальні активи на кінець року оцінювалися у 181,76 мільйона гривень, а статутний капітал становив 50 мільйона гривень.

Зауважте. Бенефіціаром підприємства через ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Холдинг Інвест" був Володимир Костельман – співвласник Fozzy Group.

Хто такі покупці

ТОВ "Агродім Лідер" зареєстроване у 2013 році в Києві. Основна діяльність компанії пов'язана з посередництвом щодо цінних паперів та товарів, наданням інформаційних послуг і консультуванням у сфері комерційної діяльності.

Бенефіціарами компанії є Андрій Гордієнко та Сергій Хрипко через: