ОАЭ планируют инвестировать в США

Решение приняли после встречи чиновники ОАЭ с президентом США Дональдом Трампом, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Источник издания сообщил, что новая программа увеличит нынешние инвестиции ОАЭ в экономику США. Речь пойдет об отраслях:

искусственного интеллекта;

полупроводников;

энергетики;

американского производства.

По словам чиновника Белого дома, который дал комментарий Reuters, инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов ADQ вместе с американской компанией Energy Capital Partners запускают проект на 25 миллиардов долларов. Инициатива направлена на развитие энергетической инфраструктуры и центров обработки данных в США.

Ба больше, ОАЭ также стремятся поддержать добычу и экспорт природного газа в Соединенных Штатах. Компании намерены вложить средства в американские активы, связанные с газовой и химической промышленностью, энергетической инфраструктурой, а также в решение по низкому уровню выбросов углерода.

Обратите внимание! Соглашение состоялось после встречи Дональда Трампа с властями ОАЭ 18 марта.