Либерализация торговли с ОАЭ
Во время видеоконференции Владимира Зеленского в рамках официального визита в ОАЭ стало известно, что между государствами состоится либерализация отношений, торговли и экономик, передает 24 Канал.
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Это будет самый либеральный двусторонний документ, поскольку 99% продуктов из Украины будут выходить на рынок Арабских Эмиратов без пошлины.
Владимир Зеленский отметил, что в соглашении не будет ограничений, только определенные квоты на отдельные продукты. Он подчеркнул важность этого документа. Также он анонсировал прибытие большой бизнес-делегации и проведение встреч на уровне министров, которые состоялись сегодня и вчера.
По Эмиратам – отдельно это аграрная сфера – это наши интересы, их энергетика, приватизация. Ну а у нас большой интерес для них – это искусственный интеллект в различных отраслях Украины, в управление государства, в бизнесе,
– рассказал Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что партнеры заинтересованы в концессии портов и развитии инфраструктуры. Украина будет работать в партнерстве над запуском проекта с хабами на территории африканского континента.
Кроме того, он подчеркнул важность гуманитарных проектов, таких как возвращение детей, а также строительство жилья для лиц, потерявших дома.