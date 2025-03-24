ОАЕ планують інвестувати в США
Рішення ухвалили після зустрічі високопосадовці ОАЕ з президентом США Дональдом Трампом, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Джерело видання повідомило, що нова програма збільшить нинішні інвестиції ОАЕ в економіку США. Мова йтиме про галузі:
- штучного інтелекту;
- напівпровідників;
- енергетики;
- американського виробництва.
За словами посадовця Білого дому, який дав коментар Reuters, інвестиційний фонд Обʼєднаних Арабських Еміратів ADQ разом з американською компанією Energy Capital Partners запускають проєкт на 25 мільярдів доларів. Ініціатива спрямована на розвиток енергетичної інфраструктури та центрів обробки даних у США.
Ба більше, ОАЕ також прагнуть підтримати видобуток та експорт природного газу у Сполучених Штатах. Компанії мають намір вкласти кошти в американські активи, які пов’язані з газовою та хімічною промисловістю, енергетичною інфраструктурою, а також у рішення щодо низького уровня викидів вуглецю.
Зауважте! Угода відбулася після зустрічі Дональда Трампа з владою ОАЕ 18 березня.