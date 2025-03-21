Причина, по которой другие проблемы уже не важны

Самым большим вызовом для инвестиций является неопределенность. В условиях большой неопределенности инвестор не может ни посчитать риски, ни учесть коррупцию. Не такими важными становятся тысячи других проблем. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Деньги приходят даже в страны, которыми правят людоеды. Просто инвесторам надо четко понимать, какое меню.

Поэтому в Украину не заходят инвестиции во время войны. Потому что война – это максимум неопределенности. Инвертируются деньги, которые уже есть в стране и которые не могут отсюда выбраться, и, конечно, деньги организаций вроде ЕБРР.

Основной риск для США

Но говорится не об Украине. Речь идет о США и мире. Где вроде как временно выдохнули и перестали бояться рецессии, тем более ФРС сказал, что риски этой рецессии выросли, но еще не настолько, чтобы прыгать с крыши небоскреба.

Какие основные риски Дональда Трампа? Торговые войны? Провоцируемая ими инфляция? Дружба с Владимиром Путиным? Илон Маск и его увольнения направо и налево? Или снова Маск, чье поведение может привести к банкротству "Теслы" и падению рынков?

Это хаос, который сейчас значительно больше, чем во время его первой администрации. Тогда президента Трампа окружали профессионалы, которые хоть и не задерживались на посту долго, но они сдерживали его порывы. Сейчас вокруг Трампа лоялисты, которые усиливают хаос в своем желании продемонстрировать любовь к самому выдающемуся лидеру современности и лучшему президенту США.

К чему это приводит? К неопределенности. А неопределенность сдерживает инвесторов. Они не знают, с каким настроением и идеями завтра может проснуться Трамп. Эта неопределенность опаснее, чем все торговые войны вместе взятые.

К чему приводит неопределенность? К тому, что люди сдерживают, откладывают инвестиции. Сделки по слиянию и поглощению откладываются. Фирмы не выходят с размещением акций. Решения ставятся на паузу. Это уже прямо влияет на рост экономики. Начинается круг "негативные ожидания – действия – еще более негативные ожидания". И хвост начинает вилять собакой.

К чему это все может привести? На самом деле все вместе может толкнуть экономику США к рецессии, причем в виде стагфляции, а фондовые рынки – к обвалу.

Конечно, может, это не значит, что обязательно толкнет. Но риски такого развития событий растут сногсшибательно. А мир уже успел забыть, как это. Выросло целое поколение, для которого 2008 год – это что-то из сказок родителей.

Интересно, что 2008 год для многих был сюрпризом. Экономика тогда столкнулась с айсбергом, когда под водой было то, что никто не видел, но что и пробило борт. А сейчас ситуация обратная. Корабль тупо несется на огромную скалу. Капитан ее видит, но говорит, что так и надо. Проблема в том, что если кризис произойдет и из него надо будет искать выход, то управлять процессом снова будет тот же капитан. Управлять так, как он умеет...

Но ведь это лишь риски. Только предположения. И, может, пронесет.