После длительного процесса совершенствования юридических механизмов реализации права частной собственности, был запущен новый процесс "Большой приватизации". Чего же ожидать от такого процесса – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Под термином "приватизация" понимается отчуждение имущества, находящегося в государственной собственности, в пользу физических и юридических лиц с целью повышения социально-экономической эффективности производства и привлечения средств на структурную перестройку экономики Украины (статья 1 ЗУ "О приватизации государственного имущества").

Приватизация государственного имущества является общественно значимым процессом, в ходе которого осуществляется разгосударствление собственности, решаются вопросы льготного участия членов трудовых коллективов в ее приобретении и их социальной защиты.

Какие бывают виды приватизации и зачем ее осуществляют

Приватизацию осуществляют тогда, когда любое государственное предприятие, является неэффективным и убыточным, а также если размер расходов на имущество, которое находится в собственности государства, значительно превышает тот экономический эффект, который государство получает от такого имущества.

Для примера, если взять Житомирское государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие, которое сейчас готовится к приватизации, то вероятное неэффективное руководство и отсутствие инвестиций, привели к тому, что изготавливаются устаревшие модели оборудования. Такие товары не пользуются спросом на рынке. Государство вкладывает средства, финансирует заработные платы и налоги сотрудников, содержит имущество, осуществляет расходы на электроэнергию и отопление, а все эти расходы не приносят дохода. Хотя в этом случае государство Украины выступает как инвестор.

То есть государство не вкладывает эти средства ни в социальную сферу, ни в образование, ни в медицину, а в завод, который из года в год является убыточным.

Именно в таких случаях целесообразна приватизация, то есть передача такого объекта в частные руки. Возможно, инвестор, который будет контролировать финансирование, более рационально подойдет к расходам, модернизирует товары, которые должен выпускать завод, и профинансирует маркетинговые стратегии. Тогда такой завод может стать номер один в мире по производству протезно-ортопедических изделий и средств технической реабилитации.

Почему государство Украины не может быть эффективным владельцем – это уже другой вопрос.

Но когда решение о приватизации принято, то могут быть несколько вариантов приватизации:

или продажа доли, то есть продажа корпоративных прав;

или продажа объекта недвижимости как целостного имущественного комплекса со всеми зданиями сооружениями и земельным участком, если она была оформлена в собственность или в аренду.

Рассмотрим подробнее варианты приватизации, поскольку у каждого из вариантов есть свое подводные камни.

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Первый вариант приватизации: продажа корпоративных прав

В таком случае инвестор, он же покупатель, фактически покупает всю историю такого предприятия с момента его создания. Здесь инвестору надо быть очень внимательным, поскольку очень часто так происходит, что не вся информация, что является важной, будет обнародованной. Много интересных сюрпризов могут ожидать инвестора в течение ближайших двух лет с момента приобретения корпоративных прав.

В таком случае из важных шагов, которые должен сделать инвестор, – это провести бухгалтерский и юридический аудит, инвентаризацию имущества и проверить наличие зарегистрированных патентов.

Второй вариант приватизации: продажа целостного имущественного комплекса.

В таком случае говорится о том, что у инвестора будут права на разработки, патенты и тому подобное. Но у инвестора точно не будет и долгов предприятия, как, например в первом варианте.

В то же время приобретение целостного имущественного комплекса тоже имеет свои сложности, как подключение к такому объекту поставки электрической энергии, поскольку с этим в Украине до сих пор есть проблемы, которые заключаются в коррумпированности этого процесса.

В процессе приобретения целостного имущественного комплекса инвесторы часто пренебрегают возможностью ознакомиться с объектом, не настаивают на получении технического паспорта, чтобы видеть реальное размещение зданий и сооружений, и их процент износа. Иногда бывает такое, что после приобретения объекта в составе которого, например 100 зданий, на местности их значительно меньше.

Поэтому инвесторы, которые намерены приобрести объект приватизации, не должны пренебрегать процессом подготовки и изучения такого объекта, его истории и недостатков, и конечно же финансовой составляющей его содержания.

Проблемы приватизации в Украине

Но все ли так хорошо с приватизацией как анонсируют и как пишут в законах? На самом деле инвестиционный климат Украины очень слабый. Это объясняется отсутствием единой государственной политики в вопросах приватизации и отсутствием гарантий относительно принятых решений.

Все мы наблюдали за приватизацией АО "Первый киевский машиностроительный завод". Это бывший завод "Большевик" в Киеве, который в конце 2021 года приобрел бизнесмен Василий Хмельницкий.

Уже через год государство "передумало" и вокруг приватизации такого объекта начали расти уголовные производства с якобы аргументом, что цена продажи объекта была занижена, поэтому объект нужно вернуть обратно.

Те, кто инвестирует в недвижимость в Украине, уже утром знают, что подобное не просто может произойти, а это 100% произойдет. Однако мало кто из инвесторов к этому готовится. А вот иностранные инвесторы действительно выражают значительное беспокойство относительно такого поведения государства Украины.

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Это является отсутствием единой государственной политики в вопросах приватизации. Один орган запускает приватизацию, а другой – сразу видит поле для громких дел и повышений. В государстве, которое хочет стремительно развиваться, такого просто не должно быть, поскольку уголовные процессы не просто вредят бизнесу, они останавливают план развития предприятия. И здесь государство – орган, принявший решение о приватизации такого объекта и проводил приватизацию – также не дает никаких гарантий, что у инвестора такой объект не заберут. Государство также не несет ответственности, если процесс приватизации состоялся с нарушениями в ее действиях.

Как обезопасить инвесторов от рисков?

Обезопасить себя или застраховаться от уголовных дел в Украине – невозможно. Государство в бизнесе – самый надежный контрагент, оно может передумать и ему за это ничего не будет. Но минимизировать риски можно всегда. Здесь снова надо вернуться к качественному юридическому сопровождению процесса приватизации со стороны инвестора, потому что дьявол в деталях. Юристы инвестора должны анализировать не только собственные документы, но и страховать и исправлять работу органа, который проводит приватизацию. Не закрывать глаза на нарушения, а сразу их исправлять.

Самая распространенная претензия правоохранительных органов к процессу приватизации – заниженная цена объекта. То, что этот объект для государств является убыточным, не учитывается, просто государство получило меньше средств от продажи, чем могло бы.

В таком случае инвестору следует и до продажи, если есть такая возможность, и сразу после продажи заказать оценку объекта, можно даже в двух – трех организаций. Также следует провести обследование и фиксацию состояния объекта, инвентаризацию, установить процент изношенности каждого здания сооружения, оценить коммуникации, то есть зафиксировать то состояние, которое есть на момент приобретения. Потому что может быть так, что цена была еще и завышена, но когда придет правоохранительный орган через год или два, когда объект будет отремонтирован, то уже не будет чего показать.

Большая приватизация – это путь к рациональному использованию финансов. Однако Украина должна уметь готовить и реализовывать незыблемость права собственности и взять за правило наказывать того, кто допустил нарушение, а не того, кто приобрел объект во время приватизации. Это нужно, чтобы развивать экономику, страну, производить продукцию и создавать спрос на нее во всем мире.