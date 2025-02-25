Далее – о 24 ключевых проектах к 24 февраля, которые не просто помогли выстоять, а стали доказательством, что технологии и инновации могут спасать жизни, приближать победу и делать государство сильнее.

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1. Дия

С начала полномасштабного вторжения мы стали запускать сервисы, которые были наиболее актуальными для украинцев. Добавили в приложение универсальный еДокумент, которым можно было воспользоваться на блокпостах, запустили услуги для ВПО, еПоддержку, сообщения о поврежденном имуществе, Дия.TV и Дия.Радио, возможность задонатить через Дію и тому подобное.

Почти каждую неделю мы запускали новые сервисы в Дії как реакцию на вызовы полномасштабной войны. Так, в приложении появилась еОселя, военные облигации, Пункты несокрушимости, Брак онлайн и десятки других услуг.

2. Перенос реестров в облако

17 февраля 2022 года приняли Закон "Об облачных услугах", который позволил перенести реестры за границу и хранить данные в облаках. Это было стратегическое решение, ведь в первые дни полномасштабной войны российская ракета попала в один из важных датацентров. Однако все данные украинцев уже были в безопасности, а цифровое государство продолжило работать, предоставлять людям необходимые сервисы.

Уже сейчас в облако перенесены более 100 государственных реестров и информационных систем. Также недавно правительство приняло постановление, которое устанавливает более эффективное регулирование облачных сервисов и позволяет оставить данные в облаке и не переносить их в Украину после завершения войны.

3. еВорог

Мы запустили чатбот еВорог за две недели – и, по сути, создали инструмент народной разведки. Украинцы просто со смартфоном в руках стали эффективной помощью для Сил обороны. С 2022 года они продолжают сообщать о вражеской технике, личном составе, коллаборационистов и других целях. Есть кейсы, когда одну колонну российской техники фиксировали 9 населенных пунктов в течение всего ее пути в 100 километров. В общем чатботом еВорог уже воспользовались более 656 тысяч украинцев.

4. "Старлинки"

Первая партия "Старлинков" прибыла в Украину через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. И терминалы стали конкурентным преимуществом наших военных над врагом. А еще – инструментом, который быстро возвращает связь в деоккупированные города и населенные пункты, где враг уничтожает телеком-инфраструктуру. Сейчас Украина уже стала одной из стран с наибольшим количеством "Старлинков". По инициативе Минцифры и при поддержке наших международных партнеров в Украину доставили более 50 тысяч терминалов.

5. Сфера электронных коммуникаций

Телеком-сфера столкнулась с беспрецедентными вызовами. Но несмотря на это, украинцы остаются на связи и с интернетом.

Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell в условиях войны восстановили 1 960 базовых станций в 524 населенных пунктах. Только в 2024 году построено еще 3 400 станций, а 4G появился в 809 населенных пунктах. С 2022 года активно внедряется технология xPON, которая позволяет пользоваться интернетом даже во время обесточивания: 4,2 миллиона человек уже подключены к xPON, из них 900+ тысяч – в 2024 году.

6. Роуминг с ЕС

В апреле 2022 года украинские и европейские операторы подписали совместное заявление о доступном роуминге. Так, ЕС поддержал миллионы украинцев, которые вынужденно покинули дома, и предоставил возможность общаться с родными без дополнительных доплат. Затем в 2023 и 2024 годах действие договора было продлено. Также продолжаем работать над вступлением в единую роуминговую зону с ЕС.

7. ИТ-армия

ИТ-специалисты из Украины и всего мира в начале полномасштабного вторжения создали ИТ-армию, чтобы бороться с врагом в киберпространстве. Ежедневно к сообществу присоединялись тысячи специалистов, которые выполняли различные задачи, в частности, остановили работу "Битрикс24" на 4 дня, остановили работу портала "Госуслуги", официального сайта Кремля, системы бронирования авиабилетов "Леонардо". И таких операций были сотни.

8. Цифровая блокада России

В 2022 году мы обратились к более чем 600 технологическим компаниям с призывом выйти с рынка России и прекратить работу с ней. Мы получили быстрые ответы и решения от Google, АрррІе, Mastercard, VISA, Netflix, PayPal и сотен других компаний. Так, мы создали "Железный купол", который изолировал Россию от технологического развития. Зато, Украина, наоборот, получала новые возможности для сотрудничества.

9. Цифровой лендлиз

Мы получили и продолжаем получать существенную поддержку от мировых технологических компаний в виде предоставленных сервисов и донатов. Среди них – Amazon Web Services, Microsoft, CISCO, Google, Oracle, SAP, Meta и десятки других технологических гигантов, которые продолжают сотрудничать с Украиной.

10. еВідновлення

Уже в первый месяц полномасштабного вторжения мы начали работать над сервисами для восстановления. Этот процесс должен был быть максимально прозрачным и простым для пользователей. Уже в марте 2022 года украинцы могли оставить Сообщение о поврежденном имуществе. Затем запустили Реестр поврежденного и разрушенного имущества, который стал основой запуска еВідновлення. Сервис объединяет подачу заявления и оформление выплаты на ремонт или получение сертификата за разрушенные дома. Уже сейчас украинцы подали почти 85 тысяч заявлений о поврежденном имуществе на сумму 9 миллиардов гривен, а также сгенерировано 14+ тысяч сертификатов на новое жилье.

11. UNITED24

В начале полномасштабного вторжения Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать проект, который станет единой точкой входа для донатов со всего мира. 5 мая 2022 года мы запустили фандрейзинговую платформу UNITED24, через которую уже задонатили более 1,4 миллиарда долларов. За это время UNITED24 стала крупнейшей фандрейзинговой платформой страны. Реализовали десятки сборов и креативных кампаний, привлекли 25 мировых и украинских амбассадоров. Но кроме аккумулирования средств, UNITED24 позволяет привлекать внимание всего мира к Украине.

12. UNITED24 Media

Еще один инструмент для привлечения внимания – UNITED24 Media. Англоязычное медиа запустили в 2022 году, чтобы рассказывать и показывать правду миру об Украине, а также бороться с российской пропагандой. За 2023 год медиа на YouTube стало №1 среди англоязычных СМИ в Украине в нише "Новости и политика". За 2024 год – более 2 миллиардов просмотров. Большинство аудитории – из США, Германии, Великобритании и Канады.

13. Brave1

Мы запустили дефенс-тек кластер Brave1 в апреле 2023 года., Кластер объединил военных, ученых, бизнес _COPY2 чтобы создать фасттрек доставки технологий на фронт. Благодаря работе кластера на фронте появились инновационные разработки, которых не было до полномасштабного вторжения. Сейчас на платформе зарегистрировано более 3 400 разработок от 1 500+ разработчиков. Кластер выдал 470 грантов на более 1,3 миллиарда гривен и привлек в украинские компании 40+ миллиона долларов инвестиций, что в восемь раз больше, чем в 2023-м. Сейчас мы сформировали новую миссию Brave1 – победить в войне благодаря инновационным технологическим решениям. Это то, на чем мы сосредоточимся в ближайшее время.

14. Дроны

За время полномасштабной войны в Украине буквально с нуля развилась сфера дефенс-тек. И началась она с дронов. В 2022 году государство официально закупило всего несколько тысяч дронов. Мы понимали, что нужно открывать рынок БпЛА, чтобы производители могли изготавливать дроны, зарабатывать, создать конкуренцию. За все время приняли более 30 революционных постановлений, убрали лишние разрешения, упростили экспорт, отменили НДС и ввозную пошлину, увеличили маржинальность с 1% до 25%. Это позволило открыть рынок дронов.

Если в 2022 году было всего 7 компаний, то сейчас – 500+ занимаются производством дронов, а 96% дронов, что закупает государство, – украинского производства. В Украине появились морские дроны, дипстрайки, украинские Мавики, дроны с ИИ и тому подобное. Мы убедились: все, почему в Украине дают свободу, начинает летать.

15. РЭБ

Опыт с дронами мы масштабировали на другие рынки, среди которых РЭБ. Когда Brave1 начинал работу, на рынке было около 10 решений, сейчас более 140 компаний занимаются производством РЭБ. В Украине создали РЭБ ближнего действия, которого не существовало до начала полномасштабной войны.

16. НРК

Также работали над созданием благоприятных условий для производителей роботов. Сейчас работают более 200 компаний-разработчиков НРК, более 40 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Это логистические, эвакуационные, разминировщики и другие роботы, которые выполняют различные функции на поле боя. Наша цель – закупать больше разработок и доставлять их на фронт, а также обеспечить 100% потребности армии в НРК, полностью убрать человека из логистических и инженерных миссий.

17. Боеприпасы

Для производителей боеприпасов мы также упростили порядок производства, увеличили маржинальность, что позволило разработчикам зарабатывать и реинвестировать в развитие и масштабирование. На сегодня уже более 40 производителей занимаются боеприпасами, и за предыдущий год на фронт поставлено 2,5+ миллиона единиц боеприпасов.

18. Ракетная программа

В прошлом году запустили ракетную программу. Это задача президента и один из наших главных приоритетов. На рынке уже 19 компаний производят ракеты. Brave1 выдает гранты, а разработчики работают над различными решениями. От малых ракет для дронов до баллистических и крылатых. Главная цель – защита нашего неба и поражение вражеских объектов, которые недоступны для дронов.

19. ИТ-системы

Благодаря системам ситуационной осведомленности военные понимают ситуацию на поле боя в режиме реального времени. Одна из таких систем – Delta, в которую интегрируется информация из разных источников – с дронов, от разведчиков, со спутниковых снимков и тому подобное. Условно это как Google, но для военных, который помогает планировать операции, эффективно координировать, принимать решения.

Также мы сотрудничаем с компанией Palantir, которая предоставляет инструменты для разведки и аналитики. Система обрабатывает большое количество данных для дальнейшего анализа и работы с этими данными.

20. Рекрутинг в Армию дронов

Мы запустили рекрутинг в Дії, чтобы украинцы могли выбрать специальность и подразделение БпЛА, в котором хотят служить. В несколько кликов можно подать заявление в приложении о поступлении в Армию дронов, пройти собеседование и подписать контракт. Что важно – возможность самостоятельно выбрать эффективное подразделение и направление, связанное с БпЛА. Сам процесс напоминает поиск работы на сайте с вакансиями, а не стандартную процедуру мобилизации.

21. Геймификация войны

Геймификация – один из ключевых геймченджеров технологической войны. Серкд кейсов – бонусная система распределения дронов. Это возможность для эффективных подразделений получать дополнительные БпЛА за уничтоженные цели. Больше поражений – больше дронов. По состоянию на январь к бонусной системе уже присоединилось 391 подразделение. В августе их было всего 95. Также возросло количество поражений: 55 тысяч в январе, 5 тысяч в августе. Кстати, в январе подразделения установили рекорд по количеству уничтоженных россиян.

22. Школа оффлайн

Школа офлайн – это о комплексных инфраструктурных решениях в системе образования. Наша задача – вернуть как можно больше детей к безопасному очному обучению. До конца года ожидаем более 100 подземных школ. Для этого в прошлом году правительство выделило 7,5 миллиардов гривен на укрытие для школ. В этом году еще 6,2 миллиарда субвенции от государства на противорадиационные укрытия и 1,6 миллиарда на автобусы для безопасного подвоза. А еще – субвенцию на противопожарную безопасность и металлодетекторы. Всего с начала учебного года 102 тысячи детей вернулись в офлайн.

23. Дія.City

Мы запустили Дія.City за две недели полномасштабного вторжения. И несмотря на все вызовы пространство продолжает развиваться. Сейчас пространство не только работает для ІТ, но и предоставляет возможность стать резидентами компаниям, которые производят дроны, роботы, РЭБ, инновации, бионические протезы, занимаются R&D и тому подобное. Так, рынок дефенс-тек имеет возможность быстрее развиваться, строить прозрачную структуру и привлекать иностранные инвестиции.

24. Искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта уже являются одним из главных геймченджеров в мире. В Украине ИИ помогает непосредственно в войне: анализирует спутниковые снимки, используется в дронах для донаведения на цель, для формирования Роев дронов, ранее помогал идентифицировать российских военных преступников в Буче и Ирпене и тому подобное. Понимая преимущества ИИ, наша цель максимально ускориться. Поэтому мы уже создать WINWIN AI Center of Excellence, который будет заниматься разработкой продуктов для интеграции в военные проекты, а также в Дію и Мечту.

Война сегодня – это технологии. Украина уже побеждает дронами, РЭБ, искусственным интеллектом. И мы будем масштабировать цифровые решения, будем создавать новые, чтобы усиливать фронт и строить собственную систему безопасности.