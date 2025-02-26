Первые дни оккупации Крыма

О сопротивлении крымскотатарского народа российской оккупации и актуальной ситуации в Крыму – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Было обидно от того, что многочисленные угрозы со стороны России, что в конце концов привели к оккупации, годами игнорировались центральной властью, несмотря на все попытки вместе с коллегами и друзьями доказать очевидность последствий такого игнорирования.

Враг беспрепятственно инспирировал средствами пропаганды российские нарративы в общественные настроения, откровенно поддерживал созданную пятую колонну, вербовал открытых и тайных агентов в государственных структурах и местной власти, а также целенаправленно противопоставлял коренной крымскотатарский народ украинскому обществу, как источник угрозы территориальной целостности украинского государства.

Было трудно принимать решения. Не было никого, кто должен был бы реагировать на угрозу оккупации. Бездействующей пряталась за заборами воинских частей армия, предали правоохранители, а вчерашние напыщенные чиновники если не переметнулись на сторону врага, то и не взяли на себя никакой ответственности.

Людям пришлось действовать самостоятельно. Еще в начале оккупации в феврале 2014 года.

23 февраля на центральной площади Симферополя Меджлис крымскотатарского народа собрал митинг. Крымская власть тогда была довольно сильно напугана победой украинского общества над режимом Януковича, его бегством. В выступлениях звучала уверенность в проведении в ближайшее время демократических реформ, восстановление евроинтеграционного курса Украины. Многие из участников того митинга предлагали снести главный памятник Ленину, фактически начав в Крыму декоммунизацию, уже распространившуюся по Украине. Люди на митинге, у себя дома, на работе чувствовали подъем. Но и враг начал действовать.

Узнав об угрозе возможного обращения крымского парламента к главе Кремля, 26 февраля Меджлис крымскотатарского народа организовал масштабную акцию перед зданием Верховной Рады Крыма. Тысячи крымских татар и украинских активистов собрались, чтобы защитить территориальную целостность Украины и не допустить принятия решений, направленных на отделение Крыма. Благодаря мужеству и обычной силе защитников Украины этот план Кремля удалось сорвать.

Ночью российские спецслужбы и военные начали активную фазу операции: 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков захватили здания Верховной Рады Крыма и Совета министров.

Сопротивление не исчезло

С первых дней оккупации крымские татары проявили четкую позицию – они не поддерживали оккупацию и оказывали активное ненасильственное сопротивление. Главным центром борьбы оставался Меджлис, который пытался организовать сопротивление политическими и дипломатическими методами. В своих обращениях Меджлис призвал международное сообщество не признавать "референдум", который Россия готовила на 16 марта 2014 года, а жителей Крыма – не принимать в нем участия.

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Россия быстро взяла ситуацию под контроль. Поняв невозможность перетянуть на свою сторону Меджлис крымскотатарского народа, оккупационная власть начала откровенные репрессии. Крымские татары стали одной из главных мишеней оккупантов: активистов начали похищать, задерживать, выдворять, позже арестовывать.

Однако несмотря на угрозы, крымские татары и украинцы продолжили оказывать ненасильственное сопротивление – от бойкота "выборов" и "референдума" до акций протеста. Хотя со временем постоянные преследования достигли определенного результата и формы протеста начала оккупации исчезли, это не означает, что исчезло само сопротивление.

Крым во время полномасштабного вторжения

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ситуация в Крыму стала еще более напряженной. Российская армия активно использует полуостров как тыловую базу для атак на Украину. Через Крым перебрасывают военную технику, запускают ракеты по украинским городам и формируют новые подразделения для войны.

Оккупационные власти усилили репрессии против граждан Украины в Крыму. Одним из главных методов давления стала преступная мобилизация, которая в отношении крымских татар является фактически геноцидной политикой. Кроме того, усилились обыски, аресты и приговоры по сфабрикованным делам. По обвинению в "терроризме" и "экстремизме" украинских граждан приговаривают к двум десяткам лет заключения.

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Несмотря на это, сопротивление в Крыму не исчезает. Украинские партизаны и проукраинские активисты распространяют листовки, ведут подпольную работу, фиксируют расположение и перемещение оккупационных войск, сообщают о реальной ситуации на полуострове. Также в 2022 – 2023 годах произошло несколько атак на российские военные объекты в Крыму, что стало частью украинского сопротивления.

Россия последовательно продолжает с одной стороны уничтожать любую оппозицию на полуострове, чтобы удержать контроль над Крымом. С другой – ищет новые формы демонстрации приверженности, согласия прежде всего крымских татар с оккупацией.

При этом Кремль хорошо понимает, что местное население, особенно консолидировано крымские татары, не воспринимает оккупацию и ждет возвращения Украины.

Именно поэтому Россия искусственно меняет состав населения, вытесняя нелояльных законных жителей Крыма и заселяя полуостров россиянами. Все жестче контролирует информационное пространство. Независимые журналисты, активисты и правозащитники первыми попадают под репрессии, чтобы в Крыму не было альтернативного мнения. Особое внимание оккупационная власть уделяет изменению идентичности молодого поколения украинских граждан, которым через систему образования навязывают российские ценности и взгляды.

Эти преступления Кремля имеют свои негативные для людей, для украинского государства последствия, но далеки от достижения своей цели.

Однако Крым остается территорией сопротивления, несмотря на 11 лет российской оккупации. Россия пытается подавить любое несогласие, однако украинские патриоты, особенно крымские татары, продолжают борьбу, признаки которой непосвященному человеку покажутся незаметными или незначительными.

Но этого более чем достаточно, чтобы отбросить лживые утверждения о том, что Крым покорился. Чтобы вопрос освобождения Крыма держать в повестке дня. Чтобы понять, что нельзя оставлять Крым врагу.

Без Крыма не будет победы!