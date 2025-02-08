Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Трибунал. Крымский эпизод". Представители правозащитной инициативы Irade получили эту информацию от матери пропавшей крымчанки – Леноры Джемиловой.

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ФСБ похитила жительницу Крыма

Мама похищенной Леры Джемиловой сообщила, что в мае 2024 года ее дочь доставили в суд и вынесли решение об административном аресте на 15 суток за якобы отказ от прохождения освидетельствования на наркотики. Впоследствии сотрудники ФСБ сообщили семье, что дочь не следует ждать, поскольку после административного ареста Джемилову отвезут в ФСБ.

Понятное дело, близким не объяснили, что стало основанием для такого решения. Где сейчас находится Лера Джемилова – неизвестно. Также неизвестным остается правовой статус.

Мама Леры Джемиловой обратилась в управление ФСБ, чтобы узнать о местонахождении дочери. В ответ на свой запрос женщина получила сообщение о том, что против Джемиловой Л.Д. "уголовные дела не возбуждались и не расследовались".

Прокуратура не нашла оснований для прокурорского реагирования, объяснив, что подробный ответ на жалобу о похищении невозможен из-за недопустимости разглашения государственной тайны,

– цитируют правозащитники ответ спецслужбы.

Стоит отметить, что сотрудники ФСБ не впервые похищают крымчан. Так, в начале 2024 года после обыска в доме исчез Исмаил Шемшединов. До этого представители российской спецслужбы похитили Фархада Солиева и его коллегу Сервера Алиева. Кроме них правозащитники располагают данными еще по меньшей мере о 5 крымчанах, бесследно исчезнувших после обысков или задержаний, которые проводили сотрудники ФСБ.

Также известно, что летом прошлого года в Ялте была похищена Людмила Колесникова, которая позже сообщила, что ее несколько месяцев держали без обвинений и возможности сообщить близких в СИЗО-2 Симферополя.

"Причастность силовиков к задержаниям, содержание похищенных длительное время в режиме инкоммуникадо, сокрытие информации об их местонахождении и правовом статусе, отказ допустить адвоката являются признаками насильственного исчезновения. Ситуация с похищением Леры Джемиловой имеет признаки таких военных преступлений, как "умышленные нападения на отдельных гражданских лиц" и "незаконное лишение свободы"", – отметили правозащитники.