Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Детали нового соглашения, переданного США

Издание отмечает, что в случае принятия соглашение предоставит США огромный контроль над инвестициями в украинские проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ и добычу важнейших полезных ископаемых.

Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы именно в то время, когда она пытается присоединиться к ЕС,

– указывают аналитики.

Соглашение об ископаемых предоставляет США "право первого предложения" на доходы, перечисленные в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. В то же время Америка рассматривает "материальные и финансовые преимущества", предоставленные с 2022 года, как свой вклад в этот фонд. То есть Трамп хочет заставить Украину платить за помощь, предоставленную еще при администрации Байдена, прежде чем та получит прибыль.

Дискуссии относительно конечного проекта договора продолжаются. Украина, вероятно, ответит на документ США собственными поправками на этой неделе, сообщил Bloomberg собеседник.

Заметим, Владимир Зеленский отметил, что США изменили условия и сейчас хотят полное соглашение о полезных ископаемых, а не рамочный договор, о котором договорились стороны ранее. По словам президента, говорить о заключении соглашения пока рано, мол, документ еще претерпит изменения.