Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам встречи "Коалиции желающих".

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Что сейчас с соглашением о полезных ископаемых

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже имеет очень много вариаций соглашения о полезных ископаемых. Условия документа постоянно меняются и украино-американские команды работают над согласованием.

Мне кажется, вроде бы мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение... Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте,

– сказал президент.

Украинский гарант отметил необходимость действовать сдержанно, не нервничать. Юристы изучат это соглашение. По его словам, адекватные вещи Украина поддержит, а на вопросы всегда можно найти ответы. Говорить о заключении документа, который неоднократно менялся, пока рано.

Отметим, в последней версии США хотят внести в соглашение не только редкоземельные металлы, но и нефть, газ и портовую инфраструктуру. В проекте документа отмечается, что управление фондом будет осуществляться 5 людьми, 3 из которых будут из США (решения принимаются голосами большинства). Деньги будут конвертироваться сразу в валюту, выводиться за границу. Никаких упоминаний о гарантиях безопасности нет. Вкладом США будет считаться уже оказанная помощь с 2022 года.