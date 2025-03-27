Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського за підсумками зустрічі "Коаліції охочих"..

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Що зараз з угодою про корисні копалини

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже має дуже багато варіацій угоди про корисні копалини. Умови документа постійно змінюються і україно-американські команди працюють над узгодженням.

Мені здається, начебто ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода… Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну. А повна угода потребує детального вивчення, тому що це серйозні угоди, які ратифікуються у парламенті,

– сказав президент.

Український гарант наголосив на потребі діяти стримано, не нервувати. Юристи вивчать цю угоду. За його словами, адекватні речі Україна підтримає, а на питання завжди можна знайти відповіді. Говорити про укладання документа, який неодноразово змінювався, наразі зарано.

Зазначимо, в останній версії США хочуть внести в угоду не лише рідкоземельні метали, а й нафту, газ та портову інфраструктуру. У проєкті документа зазначається, що управління фондом здійснюватиметься 5 людьми, 3 з яких будуть з США (рішення ухвалюються голосами більшості). Гроші будуть конвертуватись зразу у валюту, виводитись за кордон. Жодних згадок про гарантії безпеки немає. Вкладом США вважатиметься вже надана допомога з 2022 року.