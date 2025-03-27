Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Деталі нової угоди, переданої США

Видання зауважує, що у разі ухвалення угода надасть США величезний контроль над інвестиціями в українські проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ і видобуток найважливіших корисних копалин.

Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи саме в той час, коли вона намагається приєднатися до ЄС,

– вказують аналітики.

Угода про копалини надає США "право першої пропозиції" на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном. Водночас Америка розглядає "матеріальні та фінансові переваги", надані з 2022 року, як свій внесок до цього фонду. Тобто Трамп хоче змусити Україну платити за допомогу, надану ще за адміністрації Байдена, перш ніж та отримає прибуток.

Дискусії щодо кінцевого проєкту договору тривають. Україна, ймовірно, відповість на документ США власними поправками цього тижня, повідомив Bloomberg співрозмовник.

Зауважимо, Володимир Зеленський зазначив, що США змінили умови і зараз хочуть повну угоду про корисні копалини, а не рамковий договір, про який домовилися сторони раніше. За словами президента, говорити про укладання угоди наразі рано, мовляв, документ ще зазнає змін.