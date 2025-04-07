Коли буде змінено вигляд гривні

Регулятор хоче почути думки як експертів, так і простих громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Пишного.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців – як істориків, митців, експертів, так і простих громадян.

Як каже Пишний, теперішній дизайн гривні затверджено ще у 1992 році. І хоча протягом цих років національна валюта вдосконалювалась, зокрема, технічно, час покращень настав.

Голова НБУ каже, що за ці десятиліття Україна радикально змінилась. Відповідно, необхідно, аби гривня відображала сучасність.

Чи змінилася за ці 30 років Україна? Так! Змінилися українці. Нині ми з вами пишемо нову визначальну сторінку нашої історії – на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України,

– каже Пишний.

Банкір зауважує, що на нових банкнотах мають бути показані символи сучасності. До того ж Пишний наголошує на значенні грошей для держави. У тому числі і у "битві сенсів" з Росією.