Як отримати пенсію 15 тисяч при стажі 30 років

Аби вийти на пенсію, потрібно набути достатню кількість стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Отримати пенсії та страхові виплати стане простіше: яке рішення ухвалив уряд

У 2025 році мінімуми стажу для виходу на пенсію такі:

якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років їй потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу;

їй потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки буде достатньо – 22 роки страхового стажу;

буде достатньо – 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, якщо пенсіонер встиг набути лише 30 років стажу, цьогоріч він зможе вийти на пенсію у 63 та 65 років. Вимоги до зарплати, при цьому, для кожної вікової межі різні.

Якщо особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки і мати пенсію 15 тисяч, потрібна зарплата щонайменше – 38,7 тисячі гривень.



Яка зарплата має бути, щоб пенсія була щонайменше 15 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от, аби піти на заслужений відпочинок в 65 вимоги дещо легші. За таких умов, буде достатньо зарплати – 35,1 тисячі гривень.



Яку зарплату треба мати, щоб пенсія була мінімум 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважте! Мінімуми стажу для 60 та 63 років змінюватимуться щорічно до 2028 року.