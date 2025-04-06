Как получить пенсию 15 тысяч при стаже 30 лет

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести достаточное количество стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году минимумы стажа для выхода на пенсию следующие:

если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет ему нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа;

ему нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года будет достаточно – 22 года страхового стажа;

будет достаточно – 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, если пенсионер успел приобрести только 30 лет стажа, этом году он сможет выйти на пенсию в 63 и 65 лет. Требования к зарплате, при этом, для каждой возрастной границы разные.

Если человек хочет уйти на заслуженный отдых в 63 года и иметь пенсию 15 тысяч, нужна зарплата минимум – 38,7 тысячи гривен.



Какая зарплата должна быть, чтобы пенсия была не менее 15 тысяч гривен при выходе на пенсию в 63 года / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот, чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 требования несколько легче. При таких условиях, будет достаточно зарплаты – 35,1 тысячи гривен.



Какую зарплату надо иметь, чтобы пенсия была минимум 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Минимумы стажа для 60 и 63 лет будут меняться каждый год до 2028 года.