Яку суму вираховують з зарплати на пенсію

Відповідно, зараз сума вирахувань не накопичується на особистому "пенсійному рахунку" особи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Водночас лише при сплаті мінімального страхового внеску, працівнику зараховується повний місяць стажу.

Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску,

– повідомляє ПФУ.

Зауважте! ЄСВ сплачує роботодавець окремо. З суми зарплати вираховуються лише ПДФО та військовий збір.

Мінімальний страховий внесок залежить від визначеної в Україні мінімальної зарплати. Зараз ця частка – 22%. Мінімальна зарплата, станом на тепер, 8 тисяч гривень, відповідно, цей страховий внесок для зарахування повного місяця стажу – 1 760 гривень.

Зверніть увагу! Мінімальна зарплата у 2025 році не зростатиме. Відповідно і страховий внесок складатиме надалі – 1 760 гривень.

Розберемося на прикладі. Наприклад, людина отримує 10 000 гривень. В такому випадку, вона має сплатити зі своєї зарплати 23% (це ПДФО та військовий збір разом).

Тобто, "чиста" виплата, яку отримає співробітник – 7 700 гривень. А от роботодавцю потрібно виплатити:

зарплату – 10 000 гривень;

і ЄСВ – 22%, тобто ще – 2 200 гривень.

Відповідно, роботодавець "передає" за такого працівника у ПФУ – 2 200 гривень.