Какую сумму вычитают из зарплаты на пенсию

Соответственно, сейчас сумма вычетов не накапливается на личном "пенсионном счете" лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В то же время только при уплате минимального страхового взноса, работнику засчитывается полный месяц стажа.

Чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! ЕСВ уплачивает работодатель отдельно. Из суммы зарплаты вычитаются только НДФЛ и военный сбор.

Минимальный страховой взнос зависит от определенной в Украине минимальной зарплаты. Сейчас эта доля – 22%. Минимальная зарплата, по состоянию на сейчас, 8 тысяч гривен, соответственно, этот страховой взнос для зачисления полного месяца стажа – 1 760 гривен.

Обратите внимание! Минимальная зарплата в 2025 году не будет расти. Соответственно и страховой взнос будет составлять в дальнейшем – 1 760 гривен.

Разберемся на примере. Например, человек получает 10 000 гривен. В таком случае, он должен уплатить со своей зарплаты 23% (это НДФЛ и военный сбор вместе).

То есть, "чистая" выплата, которую получит сотрудник – 7 700 гривен. А вот работодателю нужно выплатить:

зарплату – 10 000 гривен;

и ЕСВ – 22%, то есть еще – 2 200 гривен.

Соответственно, работодатель "передает" за такого работника в ПФУ – 2 200 гривен.