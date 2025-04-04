Минимальная зарплата в Украине

Повышение же ее не предусмотрено, пишет 24 Канал со ссылкой на проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Обычно минимальную зарплату пересматривают ежегодно. Но в текущем году она осталась на действующем уровне, то есть 8 000 гривен.

В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она останется на том же уровне, на котором есть сейчас,

– заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Однако НБУ в январском макропрогнозе на текущий год предусматривает возможное повышение минимальной зарплаты. Так в 2026 году она может вырасти до 8 370 гривен.

Важно! В то же время в 2027 году она может вырасти до 8 950 гривен.