Вырастет ли минималка в этом году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в нынешнем бюджете повышение минимальной зарплаты не запланировано, сообщает 24 Канал со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она будет оставлена на том же уровне, на котором есть сейчас.

До этого, минимальная зарплата в Украине с 1 апреля 2024 года выросла до 8 000 гривен, однако из-за того, что в госбюджете на 2025 год ее дальнейшее повышение не предусмотрено, то она осталась на том же уровне вплоть до 2028 года.

Интересно! Национальный банк Украины в январском макропрогнозе на 2025 год предусматривает возможное повышение минимальной зарплаты. По оценкам НБУ, в 2026 году она может вырасти до 8 370 гривен, а в 2027 году – до 8 950 гривен.