Может ли ВПЛ сменить банк для получения выплат

Ранее же средства такие украинцы получали через Ощадбанк, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности". Согласно ей внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получающие пенсию через АО "Ощадбанк", имеют право выбрать другой уполномоченный банк для получения пенсионных выплат.

То есть сейчас пенсионер-ВПЛ может выбирать любой из уполномоченных банков,

– сообщает Пенсионный фонд.

Для изменения банка человек должен подать в орган ПФУ заявление о выплате пенсии или денежной помощи, в котором указывается наименование выбранного банка и реквизиты счета.

Подать документы можно одним из способов: