ПФУ выплатил средства пенсионерам за апрель

На пенсионные выплаты направлено 67,4 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности АО "Укрпочта" выплачено 9,4 миллиарда гривен А через уполномоченные банки – 58,0 миллиарда гривен.

По состоянию на 27 апреля профинансировано:

на выплату жилищных субсидий и льгот – 5888,4 миллиона гривен;

на страховые выплаты – 3032,9 миллиона гривен, в частности на оплату больничных – 1778,8 миллиона гривен.

Сумма не претерпела изменений по сравнению с мартом. Тогда после индексации было выплачено также 67,4 миллиарда гривен.

Заметьте! В феврале на выплаты направили 62,2 миллиарда гривен, в январе – 61,7 миллиарда гривен.