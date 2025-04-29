Чи може ВПО змінити банк для отримання виплат

Раніше ж кошти такі українці отримували через Ощадбанк, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №299 "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Відповідно до неї внутрішньо переміщені особи (ВПО), що одержують пенсію через АТ "Ощадбанк", мають право обрати інший уповноважений банк для отримання пенсійних виплат.

Тобто зараз пенсіонер-ВПО може обирати будь-який з уповноважених банків,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Для зміни банку людина має подати до органу ПФУ заяву про виплату пенсії або грошової допомоги, в якій зазначається найменування обраного банку та реквізити рахунку.

Подати документи можна одним зі способів: