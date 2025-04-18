Какие изменения для ВПЛ предусмотрены

С 1 июля вступит в силу обновленный механизм, который должен упростить процедуры, повысить прозрачность и усилить контроль за получением помощи, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №376.

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Обновленные правила для переселенцев предусматривают несколько важных изменений.

Через приложение "Дія" можно подавать заявления об изменении места жительства, возвращение домой, выезд за границу и другие изменения, влияющие на статус переселенца. Если переселенец лечится в другом городе более 15 дней, он обязан зарегистрировать новый адрес в течение 60 дней, иначе статус ВПЛ могут отменить. Право на получение справки ВПЛ получили военнослужащие, которые проживали на оккупированных территориях или потеряли жилье вследствие боевых действий.

Статус ВПЛ могут отменить, если указан фиктивный адрес или лицо находится за границей более 90 дней без уважительной причины.

Обратите внимание! Чтобы восстановить статус, достаточно подать повторную заявку через ЦНАП или приложение “Действие” после возвращения в Украину. Новые правила должны обеспечить прозрачность системы и справедливое распределение помощи.