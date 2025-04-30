Хто з українців може отримати тисячу гривень

Кошти нададуть до 24 серпня поточного року, передає 24 Канал з посиланням постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Читайте також Хто може отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

Тисяча гривень передбачається для таких осіб:

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Зокрема члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдови чи вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань) отримають 650 гривень від держави цього року.

Важливо! Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною отримають 3 100 гривень до Дня Незалежності.