Кто из украинцев может получить тысячу гривен

Средства предоставят до 24 августа текущего года, передает 24 Канал со ссылкой постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Тысяча гривен предусматривается для таких лиц:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

В частности члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы или вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований) получат 650 гривен от государства в этом году.

Важно! Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной получат 3 100 гривен до Дню Независимости.