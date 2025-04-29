Скільки можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни у 2025 році
Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, до Дня Незалежності особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням, передає 24 Канал.
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До речі, йдеться про малолітніх в'язнів, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, а також, про тих, кого примусово ув'язнили до концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання й визнали їх особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.
Які суми можуть отримати особи з інвалідністю:
- І групи – 3 100 гривень,
- II групи – 2 900 гривень,
- ІII групи – 2 700 гривень.
Нагадуємо! Кошти до Дня Незалежності виплачують особам, на яких поширюється дія закону України щодо статусу ветерана війни, гарантії їх соціального захисту, а також щодо жертв нацистських переслідувань.