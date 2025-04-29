Як зміниться вартість електроенергії

Зараз вартість електроенергії для населення – 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року.

Міністр Герман Галущенко, своєю чергою, зауважив, що через російські атаки в Україні зруйновано близько 10 гігаватів генеруючих потужностей. Ремонтні роботи тривають.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 гігаватів генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні.

Зауважте! У Міненерго також зазначили, що незмінним залишатиметься і так званий "нічний тариф". Він і надалі буде – 2,16 гривні за кіловат-годину.