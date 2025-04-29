На що дають виплату

Програма спрямована на підтримку вразливих категорій населення, зокрема тих, хто через війну втратив житло, роботу або бізнес, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Червоного Хреста України.

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Як пояснюють у Червоному Хресті, мета програми – допомогти людям знову стати на ноги, відкривши чи розвиваючи власний бізнес. Один із ключових напрямів – підтримка мікропідприємництва у громадах, які постраждали від війни.

Хто може отримати допомогу

Податися на програму мікрогрантів можуть громадяни України, які відповідають певним критеріям. Зокрема:

ВПО, які на початку повномасштабної війни переїхали до Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської областей або Києва та планують надалі розвивати, відновлювати або створювати власну справу, включно з релокованим бізнесом.

Місцеві мешканці, які постраждали внаслідок війни – ветерани та їхні родини, особи, які втратили роботу чи бізнес через агресію Росії.

Фінансова підтримка надається працездатним членам домогосподарств віком від 18 до 65 років, якщо в родині є хоча б одна з таких ознак уразливості:

люди похилого віку (від 65 років) або особи з інвалідністю І-ІІ групи;

двоє або більше неповнолітніх дітей;

одинокий батько чи мати (згідно зі ст. 135 Сімейного кодексу України);

безробіття.

Як отримати грант

Подати заявку на участь у програмі мікрогрантів можна до 7 травня 2025 року. Детальну інформацію та допомогу з подачею документів можна отримати в активаційному пункті Червоного Хреста за місцем проживання.

Зауважте! Також доступна консультація через гарячу лінію Українського Червоного Хреста за номером 0 (800) 332 656 (оберіть кнопку 4 у голосовому меню).