Зарплати в українських компаніях

Про це свідчить дослідження ринку праці, проведеного Forbes Ukraine, інформує 24 Канал. Аналіз охопив майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу з річним виторгом понад 1 мільярд гривень. Загалом на цих компаніях працює 1,6 мільйона людей.

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Зростання заробітних плат серед великих компаній практично збіглося з офіційними даними Державної служби статистики, яка зафіксувала підвищення середньої зарплати на 23% у 2024 році.

У великому бізнесі зрплати вищі

Однак середній рівень зарплат у великому бізнесі виявився на 36% вищим за загальноукраїнський: на підприємствах великого бізнесу він склав 29 153 гривень, тоді як по Україні – 21 473 гривень (обидва показники після утримання податків та військового збору).

Додатково, Forbes оцінив підвищення зарплат у майже 150 компаніях, що надіслали анкети для Рейтингу роботодавців 2025 року. У цих компаніях рівень заробітних плат зріс на 19%. Для топ-50 компаній цього рейтингу темп приросту був ще менший – 16%.

Що це означає

Олексій Блінов, директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine, зазначає, що в умовах дефіциту робочої сили компанії, які пропонують кращі нематеріальні умови, мають можливість підвищувати зарплати меншою мірою, ніж їхні конкуренти.