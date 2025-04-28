Зарплаты в украинских компаниях

Об этом свидетельствует исследование рынка труда, проведенного Forbes Ukraine, информирует 24 Канал. Анализ охватил почти 2000 предприятий крупного и крупного среднего бизнеса с годовой выручкой более 1 миллиарда гривен. Всего на этих компаниях работает 1,6 миллиона человек.

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Рост заработных плат среди крупных компаний практически совпал с официальными данными Государственной службы статистики, которая зафиксировала повышение средней зарплаты на 23% в 2024 году.

В крупном бизнесе зарплаты выше

Однако средний уровень зарплат в крупном бизнесе оказался на 36% выше общеукраинского: на предприятиях крупного бизнеса он составил 29 153 гривен, тогда как по Украине – 21 473 гривен (оба показателя после удержания налогов и военного сбора).

Дополнительно, Forbes оценил повышение зарплат в почти 150 компаниях, приславших анкеты для Рейтинга работодателей 2025 года. В этих компаниях уровень заработных плат вырос на 19%. Для топ-50 компаний этого рейтинга темп прироста был еще меньше – 16%.

Что это значит

Алексей Блинов, директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine, отмечает, что в условиях дефицита рабочей силы компании, которые предлагают лучшие нематериальные условия, имеют возможность повышать зарплаты в меньшей степени, чем их конкуренты.