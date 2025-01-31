Как менялись зарплаты в 2024 году

Рост зарплат остается стабильным, хотя постепенно замедляется из-за экономических факторов, включая инфляцию и изменение ситуации на рынке труда. Как менялись зарплаты украинцев, рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет НБУ.

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В III квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные показатели в большинстве отраслей, выросши на 14,2%.

В IV квартале темпы роста замедлились из-за повышения инфляции и уменьшения дефицита рабочей силы, хотя он все еще остается выше, чем до начала войны.

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

По оценке НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная – на 14,4%.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7% (предыдущий прогноз – 16,0%), реальной – на 3,8% (6,5%).

Заметьте. Средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен.

Также в НБУ прогнозируют, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 10,6%, реальная – на 4,2%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,0%, реальная – на 3,0%.