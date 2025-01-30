Рост учетной ставки

Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Ставку повышают, чтобы снизить давление на валютный рынок, стабилизировать инфляционные ожидания и предотвратить скачки цен.

Ужесточение политики увеличит уверенность экономических агентов в готовности НБУ сдержать инфляцию,

– говорит эксперт.

По его словам, на курс гривны больше всего повлияли валютные интервенции НБУ. Несмотря на сезонный рост спроса на валюту, курс гривны к доллару ослаб лишь на 1%.

Сдерживание инфляции

Задача обеспечения устойчивости валютного рынка остается приоритетной для НБУ, поскольку это важный фактор в сдерживании инфляции и возвращении ее к целевому уровню 5% в ближайшие годы.

По словам Владимира Лепушинского, повышение учетной ставки направлено на защиту гривневых сбережений от инфляции и поможет уменьшить давление на валютный рынок и международные резервы.

Зато если бы монетарная политика НБУ не направлялась на борьбу с инфляцией и гривна потеряла бы доверие, то на валютном рынке оказались бы не только те средства, которые сейчас хранятся в гривневых депозитах и ОВГЗ, а и средства с текущих счетов. Потому что зачем испытывать судьбу, если завтра гарантированно будет дороже? Повышение учетной ставки позволит даже не рассматривать такой сценарий,

– объясняет представитель НБУ.

Повышение ставки, по его мнению, устраняет этот риск, и у украинцев не будет оснований ожидать дальнейшего обесценивания гривны.