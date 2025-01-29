Что думают эксперты о пенсионной реформе

Так эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин заявил, что пенсионная реформа не является требованием Международного валютного фонда, пишет 24 канал со ссылкой на УНИАН.

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Он пояснил, что МВФ обычно требует сокращения социальных расходов. В то же время накопительная пенсионная система предусматривает их увеличение.

Летом я читал один из меморандумов МВФ, и в нем ничего не было о введении в Украине накопительной пенсионной системы. В документе наоборот есть такие предостережения, что, если и делаются какие-то пенсионные изменения, то они должны быть обеспечены деньгами, и никаких лишних повышений соцвыплат не должно быть, а надо сокращать льготы или хотя бы не вводить новые,

– рассказал эксперт.

Кроме того, Сергей Коробкин обеспокоен тем, что информационный всплеск вокруг накопительной пенсии – это работа лоббистов получателей выгоды. По его мнению, если нововведение очень хотят принять, рекламируют его, что может свидетельствовать не о желании сделать лучше будущие пенсии людей.

Представим - завтра приняли закон, и в новосозданный госфонд пошли первые накопительные отчисления, и есть подсчеты, что за первый год это может быть 40 миллиардов гривен. Кто будет распоряжаться этими средствами, в какие банки вкладывать, в какие отрасли инвестировать?

– задал вопрос Коробкин.

Эксперт сказал, что речь идет об огромном финансовом ресурсе, и "кто-то сможет неплохо на этом навариться, если, например, его банк получит сразу дополнительно миллиарды гривен вливаний".

То есть могут быть определенные заинтересованные лица, которые будут отвечать за то, "какой бизнес получит доступ к деньгам, какие банки смогут их "прокручивать" и зарабатывать на этом проценты".

Юрий Ковальчук, эксперт Института энергетических стратегий, отметил, что МВФ занимает "позицию финансовой гильотины". То есть он обрезает расходы, которые не являются полезными и эффективными по управлению бюджетом.

Заметьте! Он заявил, что результат, который Украина получит в случае внедрения накопительной пенсионной системы, – это возможность продолжать сотрудничество с МВФ и получать от него средства в рамках общей программы сотрудничества.