Что не так с индексацией пенсий в Украине

Такое заявление сделала Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, во время Zoom-конференции о будущем солидарной пенсионной системы, пишет 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Несмотря на это, что мы наконец-то имеем законодательно определенный период проведения индексаций, даже законодательно определенную формулу проведения индексаций, но формула у нас до сих пор контрциклическая,

– объяснила Марчак.

Она рассказала, что во время экономического спада пенсии в Украине, скорее всего, растут. Однако при экономическом росте эти выплаты девальвируют. То есть существует большая проблема в том, что текущая пенсионная система со временем обесценивает пенсии.

Когда мы говорим о том, что сегодня мы видим низкие размеры пенсии, ключевая причина - это то, что в начале наша пенсия будет составлять 40-45% нашей средней заработной платы за жизнь, но на протяжении уже 3 лет мы эту пенсию обесцениваем до 27% заработной платы.,

– сказала Дарья Марчак и отметила важность реформы солидарной пенсионной системы.

По мнению заместителя министра, очень важно называть вещи своими именами. Она также добавила, что должно быть только контрибутивная выплата.

То есть если человек имеет взносы, то он получает выплаты на сумму своих взносов. Если взносов нет, то это может быть что угодно:

бенефиты;

привилегии;

преференции от страны.

Однако, согласно словам, первого заместителя министра социальной политики Украины, это нельзя будет назвать именно пенсией.

Обратите внимание! Марчак также выделила это, что людей всеми возможными способами нужно приучать к накоплению, ибо это критически важный момент.