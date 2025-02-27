Що не так з індексацією пенсій в Україні

Таку заяву зробила Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, під час Zoom-конференцію про майбутнє солідарної пенсійної системи, пише 24 канал з посиланням на РБК-Україна.

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Попри те, що ми нарешті маємо законодавчо визначений період проведення індексацій, навіть законодавчо визначену формулу проведення індексацій, але формула у нас ще досі контрциклічна,

– пояснила Марчак.

Вона розповіла, що під час економічного спаду пенсії в Україні, швидше за все, зростають. Однак під час економічного зростання ці виплати девальвують. Тобто існує велика проблема у тому, що поточна пенсійна система з часом знецінює пенсії.

Коли ми говоримо про те, що сьогодні ми бачимо низькі розміри пенсії, ключова причина - це те, що на початку наша пенсія становитиме 40-45% нашої середньої заробітної плати за життя, але протягом вже 3 років ми цю пенсію знецінюємо десь до 27% заробітної плати,

– сказала Дарія Марчак та наголосила на важливості реформи солідарної пенсійної системи.

На думку заступниці міністра, дуже важливо називати речі своїми іменами. Вона також додала, що має бути тільки контрибутивна виплата.

Тобто якщо людина має внески, то вона отримує виплати на суму своїх внесків. Якщо внесків немає, то це може бути будь-що завгодно:

бенефіти;

привілеї;

преференції від держави.

Однак, згідно зі слів, першої заступниці міністра соціальної політики України, це не можна буде назвати саме пенсією.

Зверніть увагу! Марчак також виділила те, що людей усіма можливими способами треба привчати до накопичень, бо це є критично важливим моментом.