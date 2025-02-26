Що відомо про березневу індексацію

Індексацію проводять з урахуванням зростання споживчих цін та середньої заробітної плати, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Упродовж 2022–2024 років споживчі ціни піднялися на 12%, а середня зарплата зросла на 11%, що й вплинуло на розмір індексації.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що в середньому після індексації пенсії зростуть на 556 гривень. Таким чином, середня пенсія підвищиться з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Також уряд встановив мінімальну та максимальну межу для індексації пенсій:

найменше підвищення складе 100 гривень;

найбільше – 1 500 гривень.

Міністерка соціальної політики України підкреслила, що вже другий рік поспіль індексації підлягають навіть найнижчі пенсії, які до 2024 року не підвищувалися.

Кого торкнеться індексація

Березнева індексація торкнеться різних категорій пенсіонерів:

9,2 мільйона пенсіонерів , яким пенсії призначено за віком на загальних підставах.

, яким пенсії призначено за віком на загальних підставах. 672 тисячі пенсіонерів , які працювали у силових відомствах.

, які працювали у силових відомствах. 98 тисяч пенсіонерів , які отримують виплати по інвалідності та у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

, які отримують виплати по інвалідності та у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. 79,6 тисяч осіб , яким пенсія призначена як особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати.

, яким пенсія призначена як особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати. 23,4 тисячі пенсіонерів, які працювали в органах місцевого самоврядування та були державними службовцями.

Додатково планують проіндексувати: