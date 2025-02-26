Яку суму з бюджету спрямовано на виплату пенсій у лютому

Фінансування пенсій за лютий завершено, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу! У лютому на виплату житлових субсидій та пільг загалом було витрачено 4,9 мільярда гривень.

У лютому на виплату пенсій витрачено 62,2 мільярда гривень. Для порівняння, у січні це значення було меншим і складало – 61,7 мільярда гривень.

Статистика ПФУ показує, що виплата пенсій у лютому здійснювалась так:

через уповноважені банки українцям було виплачено 53,4 мільярда гривень;

українцям було виплачено 53,4 мільярда гривень; а от через АТ "Укрпошта" надійшло – 8,8 мільярда гривень.

Нагадаємо! За 2024 рік ПФУ спрямував на виплату пенсій загалом – 736,4 мільярда гривень. Це значення на 64,4 мільярда гривень більше ніж у 2023 році.