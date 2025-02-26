Какую сумму из бюджета направлено на выплату пенсий в феврале

Финансирование пенсий за февраль завершено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Обратите внимание! В феврале на выплату жилищных субсидий и льгот в целом было потрачено 4,9 миллиарда гривен.

В феврале на выплату пенсий потрачено 62,2 миллиарда гривен. Для сравнения, в январе это значение было меньше и составляло – 61,7 миллиарда гривен.

Статистика ПФУ показывает, что выплата пенсий в феврале осуществлялась так:

через уполномоченные банки украинцам было выплачено 53,4 миллиарда гривен;

украинцам было выплачено 53,4 миллиарда гривен; а вот через АО "Укрпочта" поступило – 8,8 миллиарда гривен.

Напомним! За 2024 год ПФУ направил на выплату пенсий в целом – 736,4 миллиарда гривен. Это значение на 64,4 миллиарда гривен больше чем в 2023 году.