Когда в Украине будет накопительная система
Министерство социальной политики уже подало на рассмотрение правительства законопроект о внедрении накопительной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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После того как поданный законопроект рассмотрит правительство, его передадут в ВРУ.
Мы не можем гарантировать сроки прохождения этого законопроекта в парламенте, но мы убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка.
Марчак отметила, что этот законопроект учитывает все недостатки предыдущих вариантов. К тому же, как заметила чиновница, министерство провело специальные консультации при его подготовке с:
- профсоюзами;
- международными экспертами;
- работодателями.
Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили,
– подчеркнула Марчак.
По словам Марчак, в Минсоцполитики рассчитывают на то, что нардепы поддержат этот законопроект в двух чтениях в этом году. В таком случае нововведение вступит в силу в 2026 году.