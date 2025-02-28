Коли в Україні буде накопичувальна система

Міністерство соціальної політики уже подало на розгляд уряду законопроєкт про впровадження накопичувальної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Після того як поданий законопроєкт розгляне уряд, його передадуть у ВРУ.

Дарія Марчак Заступниця міністра соціальної політики Ми не можемо гарантувати строки проходження цього законопроєкту в парламенті, але ми переконані, що на цей законопроєкт має бути підтримка.

Марчак зауважила, що цей законопроєкт враховує усі недоліки попередніх варіантів. До того ж, як зауважила урядовиця, міністерство провело спеціальні консультації при його підготовці з:

профспілками;

міжнародними експертами;

роботодавцями.

Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували,

– наголосила Марчак.

За словами Марчак, у Мінсоцполітики розраховують на те, що нардепи підтримають цей законопроєкт у двох читаннях цьогоріч. В такому випадку нововведення набере чинності у 2026 році.