Канада може відповісти на мита США

Зокрема очікується, що Канада відновить свій план удару у відповідь, запровадивши мита на американські товари на суму 150 мільярдів доларів одразу після набуття чинності запланованих Трампом тарифів, пише 24 Канал з посиланням на CBC.

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Канада негайно і дуже рішуче відповість, як того очікують канадці,

— заявив Трюдо журналістам на пресконференції, не пов’язаній із цим питанням.

Він пояснив, що якщо мита будуть запроваджені, то це вдарить по канадцях і канадському бізнесу. Однак це також вдарить по американцях і американському бізнесу.

І це саме той аргумент, який ми зараз щоразу доносимо до наших партнерів у США,

— зазначив Джастін Трюдо.

Що передувало цій ситуації

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинить місячну паузу та запровадить мито у 25% на більшість канадських товарів вже із 4 березня. Трамп сказав, що змушений вжити заходів, оскільки "наркотики все ще надходять у нашу країну". І це попри докази того, що посилений контроль на кордоні працює.

Про що ще заявляв Трамп? Зокрема американський лідер написав у соцмережах у четвер, що імпорт фентанілу вбиває людей, і США "не можуть дозволити цій напасті й надалі шкодити" країні. Тому він запровадить 25-відсоткове мито на Канаду "доки це не припиниться або не буде серйозно обмежене".

Дональд Трамп також зробив заяву, що його заплановані взаємні тарифи на певні товари, які мають набути чинності у квітні, "залишаться в силі та діятимуть повністю". Це стало відомо після тижня хаотичних повідомлень від президента Сполучених Штатів.

Ба більше, у понеділок Трамп сказав журналістам, що тарифна пауза, яку він узгодив із прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, буде скасована наступного тижня. Тому мито у 25% на канадські товари набуде чинності, оскільки Канада, за його словами, "оббирає США".

Але у вівторок співробітники Білого дому пояснили журналістам, що президент мав на увазі інші заплановані торгові заходи, а 25-відсотковий загальний тариф (або 10-відсотковий на енергетичні продукти) все ще залишається предметом переговорів.

У четвер Трамп висловився остаточно. І цю знову пов’язав це торгове рішення з боротьбою з наркотиками.

Запропоновані МИТА, які мають набути чинності ЧЕТВЕРТОГО БЕРЕЗНЯ, справді наберуть чинності, як і заплановано,

— заявив він.

Важливо! Дані про кордон свідчать, що Канада має більше підстав хвилюватися через те, що надходить із США. Зокрема аналіз CBC News показав, що торік Канада вилучила більше наркотиків на кордоні, ніж США.