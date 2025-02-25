Проти кого Канада ввела санкції

Канадські санкції стосуються конкретних осіб та організацій, що підтримують військово-промислову базу Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду Канади.

Читайте також Угода про корисні копалини: документ заборонятиме Росії отримати вигоду від відновлення України

Також обмеження стосуються осіб, що:

беруть участь у незаконних депортаціях та примусовому переміщенні українських дітей;

займаються спеціальними російськими інформаційними операціями.

Канадський уряд також вводив санкції проти російських олігархів та високопосадовців. Йдеться про осіб, що підтримують Путіна.

Загалом канадські санкції поширюються на понад 3000 осіб й установ, які беруть участь у порушенні суверенітету й територіальної цілісності України, а також грубому й систематичному порушенні прав людини,

– йдеться у повідомленні уряду Канади.

Зверніть увагу! Канада водить обмеження і проти тіньового російського флоту. Під санкції уже потрапили 109 суден.