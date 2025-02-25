Против кого Канада ввела санкции

Канадские санкции касаются конкретных лиц и организаций, поддерживающих военно-промышленную базу России, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Канады.

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Также ограничения касаются лиц, что:

участвуют в незаконных депортациях и принудительном перемещении украинских детей;

занимаются специальными российскими информационными операциями.

Канадское правительство также вводило санкции против российских олигархов и чиновников. Речь идет о лицах, поддерживающих Путина.

В общем канадские санкции распространяются на более 3000 человек и учреждений, которые участвуют в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также грубом и систематическом нарушении прав человека,

– говорится в сообщении правительства Канады.

Обратите внимание! Канада водит ограничения и против теневого российского флота. Под санкции уже попали 109 судов.