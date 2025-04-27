Самые популярные вакансии в бизнесе

Кого сегодня ищет бизнес и где готовы платить больше, анализировал 24 Канал. Наибольший спрос сейчас на менеджеров по продажам, логистов, специалистов по поддержке клиентов и административный персонал.

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Бизнес-аналитики

В мире, где данные решают все, компании нуждаются в специалистах, которые могут собрать, расшифровать и превратить цифры в решения. Бизнес-аналитики стали "мозговыми центрами" крупных компаний – от ритейла до финансовых структур.

Средняя зарплата: от 50 000 гривен и выше.

Самые высокие зарплаты: в консалтинге, финансовом секторе, ИТ.

Эксперты по продажам

Компании ищут не просто менеджеров, а переговорщиков-стратегов, которые могут продавать ценность, а не только продукт.

Популярные позиции: B2B sales, руководители отделов продаж, KAM (Key Account Manager).

Средняя зарплата: 35 000–70 000 гривен+ бонусы.

Самые высокие зарплаты: в международных FMCG-компаниях, агросекторе, B2B-технологиях.

Диджитал-специалисты

Цифровой маркетинг давно превратился из nice-to-have в core-функцию. SMM-менеджеры, performance-маркетологи, CRM-специалисты – спрос на них продолжает расти.

Особенно востребованы:

Таргетологи с глубокой аналитикой

Специалисты по email-маркетингу

SEO/SEM-специалисты

Зарплаты: от 25 000 до 80 000 гривен, в зависимости от экспертизы и нишевости. Самые высокие – в финтехе, e-commerce и EdTech.

Project / Product менеджеры

Компании все чаще мыслят продуктово. Поэтому project и product-менеджеры стали не просто организаторами – они формируют видение, бюджет и движение команды.

Средняя зарплата: 45 000–100 000 гривен

Самые высокие зарплаты: в стартапах, ИТ, продуктовых компаниях с иностранными инвестициями.

Финансовые аналитики и бухгалтеры

Во времена турбулентности бизнес особенно нуждается в точном финансовом прогнозировании. Поэтому спрос на бухгалтеров, финансовых менеджеров, казначеев и аналитиков растет.

Зарплаты: 30 000–70 000 гривен

Самые высокие предложения: в производстве, фармацевтике, крупных агрохолдингах.

Инженеры, технические специалисты и логисты

Восстановление производства, рост экспорта и развитие логистики вернули в топ технические профессии. Сейчас эти специалисты – очень востребованы, особенно те, кто имеет опыт оптимизации и автоматизации.

Средняя зарплата: 30 000–60 000 гривен

Самые высокие – в промышленности, логистических хабах, агро.

Кто зарабатывает больше всего

Если говорить о самых высоких зарплатах в бизнесе (не учитывая ИТ-разработку), то сейчас лидируют:

Коммерческие директора и руководители отделов продаж – до 150 000 гривен

Product-менеджеры в крупных компаниях – 80 000–120 000 гривен

Финансовые директора и аналитики в агросекторе – 90 000–130 000 гривен

Директор/CMO в диджитал-маркетинге – до 100 000 гривен

Supply Chain Managers в производстве/логистике – 70 000–110 000 гривен

Обратите внимание. Рынок ищет универсальных солдат: маркетологов с навыками аналитики, менеджеров с техническим бэкграундом, HR-специалистов с бизнес-мышлением. Если вы сочетаете несколько ролей – это ваше конкурентное преимущество.