Самые популярные вакансии в бизнесе
Кого сегодня ищет бизнес и где готовы платить больше, анализировал 24 Канал. Наибольший спрос сейчас на менеджеров по продажам, логистов, специалистов по поддержке клиентов и административный персонал.
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Бизнес-аналитики
В мире, где данные решают все, компании нуждаются в специалистах, которые могут собрать, расшифровать и превратить цифры в решения. Бизнес-аналитики стали "мозговыми центрами" крупных компаний – от ритейла до финансовых структур.
- Средняя зарплата: от 50 000 гривен и выше.
- Самые высокие зарплаты: в консалтинге, финансовом секторе, ИТ.
Эксперты по продажам
Компании ищут не просто менеджеров, а переговорщиков-стратегов, которые могут продавать ценность, а не только продукт.
- Популярные позиции: B2B sales, руководители отделов продаж, KAM (Key Account Manager).
- Средняя зарплата: 35 000–70 000 гривен+ бонусы.
- Самые высокие зарплаты: в международных FMCG-компаниях, агросекторе, B2B-технологиях.
Диджитал-специалисты
Цифровой маркетинг давно превратился из nice-to-have в core-функцию. SMM-менеджеры, performance-маркетологи, CRM-специалисты – спрос на них продолжает расти.
Особенно востребованы:
- Таргетологи с глубокой аналитикой
- Специалисты по email-маркетингу
- SEO/SEM-специалисты
Зарплаты: от 25 000 до 80 000 гривен, в зависимости от экспертизы и нишевости. Самые высокие – в финтехе, e-commerce и EdTech.
Project / Product менеджеры
Компании все чаще мыслят продуктово. Поэтому project и product-менеджеры стали не просто организаторами – они формируют видение, бюджет и движение команды.
- Средняя зарплата: 45 000–100 000 гривен
- Самые высокие зарплаты: в стартапах, ИТ, продуктовых компаниях с иностранными инвестициями.
Финансовые аналитики и бухгалтеры
Во времена турбулентности бизнес особенно нуждается в точном финансовом прогнозировании. Поэтому спрос на бухгалтеров, финансовых менеджеров, казначеев и аналитиков растет.
- Зарплаты: 30 000–70 000 гривен
- Самые высокие предложения: в производстве, фармацевтике, крупных агрохолдингах.
Инженеры, технические специалисты и логисты
Восстановление производства, рост экспорта и развитие логистики вернули в топ технические профессии. Сейчас эти специалисты – очень востребованы, особенно те, кто имеет опыт оптимизации и автоматизации.
- Средняя зарплата: 30 000–60 000 гривен
- Самые высокие – в промышленности, логистических хабах, агро.
Кто зарабатывает больше всего
Если говорить о самых высоких зарплатах в бизнесе (не учитывая ИТ-разработку), то сейчас лидируют:
- Коммерческие директора и руководители отделов продаж – до 150 000 гривен
- Product-менеджеры в крупных компаниях – 80 000–120 000 гривен
- Финансовые директора и аналитики в агросекторе – 90 000–130 000 гривен
- Директор/CMO в диджитал-маркетинге – до 100 000 гривен
- Supply Chain Managers в производстве/логистике – 70 000–110 000 гривен
Обратите внимание. Рынок ищет универсальных солдат: маркетологов с навыками аналитики, менеджеров с техническим бэкграундом, HR-специалистов с бизнес-мышлением. Если вы сочетаете несколько ролей – это ваше конкурентное преимущество.