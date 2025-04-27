Найпопулярніші вакансії у бізнесі

Кого сьогодні шукає бізнес і де готові платити найбільше, аналізував 24 Канал. Найбільший попит наразі на менеджерів з продажу, логістів, фахівців з підтримки клієнтів та адміністративний персонал.

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Бізнес-аналітики

У світі, де дані вирішують усе, компанії потребують фахівців, які можуть зібрати, розшифрувати й перетворити цифри на рішення. Бізнес-аналітики стали "мозковими центрами" великих компаній – від рітейлу до фінансових структур.

Середня зарплата: від 50 000 гривень і вище.

Найвищі зарплати: у консалтингу, фінансовому секторі, ІТ.

Експерти з продажів

Компанії шукають не просто менеджерів, а переговорників-стратегів, які можуть продавати цінність, а не тільки продукт.

Популярні позиції: B2B sales, керівники відділів продажів, KAM (Key Account Manager).

Середня зарплата: 35 000–70 000 гривень+ бонуси.

Найвищі зарплати: у міжнародних FMCG-компаніях, агросекторі, B2B-технологіях.

Діджитал-спеціалісти

Цифровий маркетинг давно перетворився з nice-to-have на core-функцію. SMM-менеджери, performance-маркетологи, CRM-фахівці – попит на них продовжує рости.

Особливо затребувані:

Таргетологи з глибокою аналітикою

Спеціалісти з email-маркетингу

SEO/SEM-фахівці

Зарплати: від 25 000 до 80 000 гривень, залежно від експертизи та нішевості. Найвищі – у фінтеху, e-commerce та EdTech.

Project / Product менеджери

Компанії все частіше мислять продуктово. Тому project і product-менеджери стали не просто організаторами – вони формують бачення, бюджет і рух команди.

Середня зарплата: 45 000–100 000 гривень

Найвищі зарплати: у стартапах, ІТ, продуктових компаніях з іноземними інвестиціями.

Фінансові аналітики й бухгалтери

У часи турбулентності бізнес особливо потребує точного фінансового прогнозування. Тому попит на бухгалтерів, фінансових менеджерів, казначеїв і аналітиків зростає.

Зарплати: 30 000–70 000 гривень

Найвищі пропозиції: у виробництві, фармацевтиці, великих агрохолдингах.

Інженери, технічні фахівці та логісти

Відновлення виробництва, зростання експорту та розвиток логістики повернули до топу технічні професії. Зараз ці фахівці – дуже затребувані, особливо ті, хто має досвід оптимізації та автоматизації.

Середня зарплата: 30 000–60 000 гривень

Найвищі – у промисловості, логістичних хабах, агро.

Хто заробляє найбільше

Якщо говорити про найвищі зарплати в бізнесі (не враховуючи ІТ-розробку), то зараз лідирують:

Комерційні директори та керівники відділів продажів – до 150 000 гривень

Product-менеджери у великих компаніях – 80 000–120 000 гривень

Фінансові директори та аналітики в агросекторі – 90 000–130 000 гривень

Директор/CMO у діджитал-маркетингу – до 100 000 гривень

Supply Chain Managers у виробництві/логістиці – 70 000–110 000 гривень

Зауважте. Ринок шукає універсальних солдатів: маркетологів із навичками аналітики, менеджерів із технічним бекграундом, HR-фахівців із бізнес-мисленням. Якщо ви поєднуєте кілька ролей – це ваша конкурентна перевага.